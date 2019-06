A torso nudo blocca il traffico e tira una testata a un poliziotto: in manette

Verso la mezzanotte tra sabato e domenica, alla Centrale Operativa della Questura sono giunte numerose chiamate da parte di passanti e residenti del grattacielo di viale Principe Amedeo che segnalavano la presenza di un uomo a torso nudo in strada in evidente stato di agitazione che si era poi spostato al centro della carreggiata all’incrocio con via Monfalcone, bloccando il traffico.

Inizialmente è stata inviata una volante che, giunta nel luogo dell’ultima segnalazione, ha notato effettivamente un giovane che a torso nudo urlava frasi ai passanti. I poliziotti hanno instaurato un contatto con il 36enne, chiedendo spiegazioni e tranquillizzandolo, ricevendo in risposta davanti a numerose persone un atteggiamento minaccioso, con l'uomo che si è avvicinato agli agenti e ha iniziato a urlare frasi oltraggiose. Vista la situazione, sono giunti rinforzi con altri due equipaggi per far desistere l’uomo dal suo comportamento. Proprio durante la difficile fase volta a tranquillizzarlo lo stesso, con scatto fulmineo, si è scagliato contro uno dei poliziotti colpendolo con una testata alla tempia.

L'uomo è stato quindi bloccato a terra e fatto poi sedere sull’auto di servizio, mentre continuava a inveire, fare resistenza e minacciare. All’interno dell’auto di servizio il 36enne tunisino avrebbe anche tentato di autolesionarsi, sbattendo la testa contro la parete divisoria in plexiglass. Lo straniero è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in attesa del rito direttissimo di lunedì.