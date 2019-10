Vaccini, Rimini supera la soglia di sicurezza, ma Riccione penalizza la media provinciale

I dati diffusi venerdì dalla Regione sulla copertura vaccinale, aggiornati al primo semestre 2019, hanno messo in luce il miglioramento della situazione per la provincia di Rimini, pur posizionandosi sempre ultima in Regione. Le percentuali sono in aumento, ma sempre inferiori rispetto alla media regionale che è del 97% per le vaccinazioni rese obbligatorie per la frequenza al nido (difterite, tetano, poliomielite ed epatite B), e per cui la Provincia di Rimini resta sotto al 95%, la soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire l'immunità di gregge. In realtà, spostando la lente di ingrandimento sui distretti, Nord che fa capo a Rimini, e Sud che fa capo a Riccione, emerge un divario molto preciso sulle percentuali di vaccinazioni, a seconda delle malattie, che si attesta tra i 3 o i 4 punti percentuali.

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno 2019 per la polio sulla coorte di nascita 2016 il distretto di Rimini registra il 95,8% di copertura (il 93,3% nel 2018) rispetto al 92,8 del distretto di Riccione (il 90,4% nel 2018). La media del territorio ex Ausl di Rimini è il 94,8 (il 92,3% nel 2018). Per la difterite il distretto di Rimini è al 95,8%, quello sud al 92,6 (media ex Ausl Rimini, 94,8). Per il tetano: distretto di Rimini 96,0%, distretto Riccione 92,6; media ex Ausl Rimini 94,8%. Per l’epatite B: distretto di Rimini 95,7%; distretto di Riccione 92,3% (media ex Ausl di Rimini 94,6%).

Per la pertosse: distretto di Rimini 95,8%, distretto di Riccione 91,7 (media ex Ausl Rimini 94,7%). Per il vaccino Hib: distretto di Rimini 95,7; distretto di Riccione 90,8% (media ex Ausl Rimini 94,3%). Per il Morbillo Parotite Rosolia: distretto Rimini Nord 94,7%; distretto Riccione 90,8% (media ex Ausl Rimini 93,4%).