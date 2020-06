Valentino Rossi e Vasco Rossi a cena insieme. E' successo giovedì sera in un ristorante del riminese dove il campione della Yamaha e il rocker di Zocca si sono ritrovati insieme a un gruppo di amici per festeggiare la fine della quarantena: "Dopo il lockdown splendida serata con l'energia di Valentino ci voleva proprio!! God Bless Valeee!", ha scritto il Blasco su Instagram dove ha anche postato alcune foto dell'allegra serata. Risate e brindisi hanno accompagnato la reunion di un gruppo felice per un incontro dopo mesi di lontananza e favorito anche dalla circostanza che il campione si trova sul circuito di Misano con a VR46 Academy, mentre Vasco sta soggiornando da una settimana a Rimini. “Più Rossi di così….” si legge tra le storie Instagram che documentano una serata all’insegna dell’allegria.

