Valentino Rossi scende sulla pista di Misano al volante di una Ferrari

Giornata di allenamento sulle quattro ruote per Valentino Rossi che, giovedì, è sceso sulla pista del Misano World Circuit al volante di una Ferrari 488 GT3 del Team Kessel con cui il dottore di Tavullia ha già preso parte in passato a varie competizioni dell'universo endurance. Il bolide è lo stesso utilizzato per disputare la 12 Ore del Golfo lo scorso dicembre e, come il pilota ha dichiarato sul suo profilo social, è stata una "bella sensazione". In attesa della ripartenza del Motomondiale il campione della Yamaha, infatti, ha ritrovato la sua "bestia", come l'ha definita lui in un tweet, portandola a spasso fra i cordoli del Marco Simoncelli World Circuit di Misano.

