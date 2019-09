Valmarecchia, controlli dell'Arma nel weekend: due persone denunciate, quattro le patenti ritirate

In occasione del fine settimana, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, finalizzati principalmente al contrasto dei reati predatori ed a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini della Valmarecchia, soprattutto durante le ore serali. Sono state impiegate tutte le forze in campo con la finalità non solo di prevenzione ma anche di intercettazione e controllo di persone e mezzi “sospetti” in transito nel territorio. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli della circolazione stradale. Sono stati controllati 125 automezzi e 182 persone: due persone denunciate, quattro le patenti ritirate ed un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Nell’ambito dei servizi preventivi per la sicurezza dei cittadini i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno denunciato un 55enne residente a Novafeltria che è stato sorpreso lungo via Della Maternità da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in evidente stato di ebbrezza alcolica. L'automobilista ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento tecnico mediante etilometro. Pertanto, come previsto dalla normativa vigente, è stato deferito per “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza“ e gli è stata ritirata la patente di guida;

Nei guai anche un 40enne albanese residente a Rimini: fermato in via Grandone a Pietracuta dai militari di San Leo, ha esibito una patente di guida croata pensando di riuscire ad eludere i controlli di polizia. Tuttavia i militari hanno notato come il documento presentava alcune imperfezioni nei caratteri. Dal successivo controllo nella banca dati delle forze dell'ordine è emerso che sul conto dell’albanese risultava una revoca della patente di guida italiana, disposta dalla Prefettura di Rimini. Al termine è stato denunciato per “falsità materiale commessa dal privato ed uso di atto falso” e gli è stata sequestrata la patente di guida croata.

Una 21enne di Pennabilli è stata sanzionata a Pietracuta perchè procedeva lungo la Marecchiese con un tasso alcolico pari a 0,36 grammi/litro. La ragazza, essendo neopatentata, è stata contravvenzionata dai Carabinieri di San Leo come previsto dalla vigente normativa. Sanzionato anche un 46enne albanese residente a Novafeltria che nel centro abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza, disturbava le persone presenti mentre passeggiavano. L’uomo, controllato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, intervenuta sul posto a seguito di specifica richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, è stato contravvenzionato per “ubriachezza“ perché sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica da ingestione di alcolici, in luogo aperto al pubblico;

Multa anche per una 29enne di Santarcangelo di Romagna, che circolava Borgnano di Talamello alla guida di una vettura con la revisione scaduta ad agosto. I militari dell’Aliquota Radiomobile la contravvenzionavano, come previsto dalla vigente normativa in materia di regolamentazione delle norme al Codice della Strada, procedendo nel contempo a sospendere il veicolo dalla circolazione sino all’espletamento della revisione. Infine è stata multata una 50enne di Misano Adriatico sorpresa da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile a Secchiano di Novafeltria, mentre circolava con la patente di guida scaduta di validità. La donna è stata sanzionata in relazione alla violazione delle norme del Codice della Strada con il ritiro della patente di guida.