"Valori in rete", il Rimini F.C. ha partecipato al progetto quadro della Figc

Anche il Rimini F. C. ha partecipato a "Valori in rete", il progetto quadro della Figc sviluppato e promosso in collaborazione con il Miur. La società biancorossa, in particolare, ha preso parte a "Gioco calciando", il programma rivolto a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, di tutte le classi delle Scuole primarie avente l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva di tutti nel gioco del calcio. L'iniziativa che ha visto scendere in campo il Rimini F. C., presente con Alex Fattori, preparatore atletico del settore giovanile, e Giorgio Dosi, collaboratore tecnico dell'Accademia VB – Scuola calcio ufficiale Rimini F. C., si è svolta lo scorso mese di novembre, tutti i giovedì e venerdì, nella scuola elementare "Mario Lodi" dell'Istituto comprensivo "Alberto Marvelli" di Rimini e ha coinvolto circa 100 alunni. Il progetto si concluderà la prossima primavera con una giornata al "Romeo Neri".