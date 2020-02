I soliti vandali "accecano" l'autovelox per evitare le multe

Vandali in azione sulle strade di Rimini: hanno "accecato" il nuovo autovelox di via Melucci. Una mano ignota ha pensato bene di staccare l'adesivo, che segnala la presenza del rilevatore di velocità in direzione del centro storico, per poi riposizionarlo davanti agli occhi elettronici. Un sistema per evitare all'apparecchiatura di inquadrare i veicoli in arrivo e, quindi, di non scattare la foto in caso di superamento del limite di velocità.