Vandali devastano la sede dell'Asd Misano Rugby e rubano i soldi della beneficenza

A denunciarlo, con tanto di foto sulla sua pagina Facebook, è la stessa Asd Misano Rugby che nel corso del fine settimana si è vista devastare la sua sede di via Albinoni da un raid vandalico. "Non abbiamo parole - scrive la società sul proprio social network - per descrivere l’amarezza nel vedere che, la nostra Club House è stata gratuitamente devastata, solo per il gusto di spaccare tutto e bivaccare all’interno come porci". Tutto, all'interno, è stato messo a soqquadro e le pareti ricoperte da scritte con quelli che dovrebbero essere le sigle degli autori del gesto. "Non sappiamo se è la bravata di un gruppo di ragazzini imbecilli - prosegue l'Asd Misano Rugby - ma voi non sapete l'importanza di cosa avete distrutto. Il ritrovo di bambini e genitori, un punto d'appoggio per un gruppo e non di certo di imbecilli come voi! Stupidi e anche incoscienti, oltre il danno anche la beffa di aver rubato senza ritegno, soldi destinati ad una raccolta fondi, per un altro ragazzino probabilmente della vostra età, che però è gravemente ammalato. Le forze dell’ordine sono state avvisate e la denuncia fatta. Quindi occhio quando sentirete bussare alla vostra porta di casa. Vi auguriamo tanta tanta fortuna, perché se per sbaglio saltano fuori i vostri nomi, iniziano anche i vostri dolori. Le attrezzature sono da buttare e tanti altri danni ci avete fatto, ma una cosa è certa, noi ci rimettiamo in sesto, ma per voi non c’è un solo rimedio alla vostra indecenza".

