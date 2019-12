Vandali gettano le transenne giù dal parapetto, "riaperto" abusivamente il ponte di Verucchio

Atto di vandalismo nei confronti delle transenne del ponte sul Marecchia di Verucchio, una chiusura che pone forti disagi per la viabilità. Gestito dalla Provincia erano circolate voci che fosse pericolante, con l'ente che gridava alla bufalam tranne però doverlo chiudere poi alcuni giorni dopo. Le sue condizioni restano troppo pericolose, a causa dell'erosione della sua base nel letto del fiume. Da parte sua la Provincia promette il ripristino nel più breve tempo possibile, prendendo in considerazione anche la costruzione di un nuovo ponte.

Ma intanto la struttura inutilizzata deve aver fatto storcere il naso a più di una persona. Un vandalo ha infatti buttato giù dal ponte le transenne per il blocco alla circolazione sulla struttura, "riaprendolo" così alla circolazione, anche di ignare persone che vedendo il ponte libero dal blocco ha pensato che fosse tornato transitabile. L'azione di vandalismo ha incontrato la ferma condanna del presidente della Provincia Riziero Santi che ha scritto su Facebook: "Invito tutti ad avere un atteggiamento responsabile senza dare pretesti ad atti sconsiderati come questi. Questo è il momento di unire la comunità per un obiettivo comune, il bene comune. Il bene comune in questo momento è il ripristino dell'attraversamento del Marecchia".