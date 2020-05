Vandali in azione alla scuola "Ventena" di San Giovanni: nei guai anche tre minori

I Carabinieri di Cattolica, a conclusione di una speditiva attività d’indagine, hanno deferito alle autorità giudiziarie di Rimini e Bologna quattro giovani in concorso tra loro dei reati di "tentato furto aggravato in concorso" e "danneggiamento aggravato". Gli indagati, un cattolichino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, insieme ad un 16enne e due 15enni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, nella tarda serata di lunedì, dopo aver scavalcato la recinzione dell’istituto comprensivo "Ventena" di San Giovanni in Marignano, in via Ferrara, si sono introdotti all’interno del predetto istituto forzando la porta antipanico e hanno poi danneggiato vari materiali e suppellettili nel tentativo di asportare un defibrillatore.

Non paghi dei danni causati e indispettiti dal fallimento del loro intento delinquenziale, prima di darsi alla fuga, hanno dato fuoco ad una pianta posizionata davanti l’ingresso dell’istituto scolastico. Sul posto si è così reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Cattolica i quali, spente le fiamme, hanno coadiuvato i carabinieri nel primo sopralluogo. Le immagine degli impianti di videosorveglianza dell’istituto comprensivo e quelle distribuite nell’intera area, sono risultate fatali per i quattro malfattori, identificati ed incastrati dagli inquirenti.