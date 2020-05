Vandali in azione in un magazzino parrocchiale: indagini in corso

Vandali in azione in un magazzino della chiesa "Madre del Bell'amore", a Misano Adriatico. A chiedere l'intervento dei Carabinieri è stato il sacerdote. Secondo quanto ricostruito dall'Arma, alcuni vandali - presumibilmente giovani adolescenti, per come indicato dai primi testimoni – si sono introdotti all’interno di un edificio adibito a magazzino parrocchiale tramite una vecchia porta in legno e hanno messo a soqquadro l’intero immobile lanciando bottiglie di vetro contro il soffitto (danneggiandone alcuni pannelli) e imbrattando i muri con scritte e murales. Sul fatto sono in corso le indagini.

