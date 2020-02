Vandali in azione nella notte, preso di mira l'arco d'Augusto

L'arco d'Augusto, simbolo della città di Rimini, nuovamente vittima dei vandali. Nella notte tra martedì e mercoledì una mano, armata di bomboletta di vernice spray, ha tracciato scritte offensive e minacce di morte nelle colonne interne del monumento romano. "Guerra civile - Morte agli affamatori" e "Pane e libertà - Morte ai politici" sono le frasi apparse nella mattinata di mercoledì. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale e, al momento, sono in corso gli accertamenti per riuscire a rintracciare l'autore o gli autori dello sfregio. Questa volta non potranno essere d'aiuto i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano il monumento in quanto l'impianto è stato disattivato.