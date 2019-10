Vandali in azione strappano i fili delle luminarie, caccia agli autori

Vandali in azione nell'Isola dei Platani di Bellaria dove, nella notte tra il 20 e il 21 di ottobre, ignoti hanno tagliato e strappato i fili elettrici delle nuove luminarie attorno ai tronchi degli alberi. L'associazione dei negozianti si è subito attivata per il ripristino dei danni, in vista dell’accensione straordinaria di Halloween, e allo stesso tempo ha sporto denuncia ai carabinieri. Sono in corso le indagini dell'Arma, attraverso la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona, per riuscire ad identificare gli autori del vandalismo.