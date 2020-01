Presepe vandalizzato, completamente distrutta la statua del bambinello

E' andato in scena nel cuore della notte tra sabato e domenica il raid vandalico che, per la seconda volta quest'anno, ha preso di mira il presepe realizzato sotto l'arco d'Augusto a Rimini. Ignoti, approfittando del buio, se la sono presa con la statua del bambinello distruggendola completamente e portando via la maggior parte dei cocci. Il vandalismo è stato scoperto solo nella mattinata di domenica quando, i primi passanti, si sono accorti della mancanza della statuina e dei cocci sparsi intorno. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale per i rilievi di rito. Tutti i pezzi rimasti sono stati repertati e, al momento, sono in corso gli accertamenti sui filmati delle telecamere di sicurezza che sorvegliano la zona con la speranza che dai fotogrammi emergano elementi utili per identificare gli autori del raid vandalico. Per sostituire la statua del bambin Gesù sono intervenute le suore del convento di Maria Bambina che hanno prestato un altro bambinello per completare la natività.