Vandali sfasciano la cupola del "Mare d'inverno" allestita dal Tanimodi di Riccione

E' entrato in azione nella notte tra sabato e domenica il gruppo di vandali che, sulla spiaggia di Riccione, ha sfaciato la cupola del "Mare d'inverno" allestita dal Tanimodi. I baldordi, dopo aver tagliato la copertura in Pvc, sono entrati all'interno della struttura per bivaccarvi e poi sparire lasciandosi alle spalle i danneggiamenti. I danni sono stati scoperti solo nella mattinata di domenica, quando i responsabili del ristorante di piazzale Azzarita sono arrivati nel locale per l'apertura e non hanno potuto far altro che denunciare tutto ai carabinieri.

"Una bravata - ha spiegato il titolare Alessandro Corazza - che al di là dei danni materiali ci ha visti costretti ad annullare la prenotazione di 35 persone. Adesso dobbiamo avvertire la ditta di Milano che ha realizzato la cupola e sperare che possano ripararla entro l'inizio del Sigep dal momento che, in occasione dell'evento fieristico, abbiamo numerosi clienti in vista. I danneggiamenti, comunque, sono avvenuti sotto gli occhi delle telecamere e i filmati sono già stati consegnati ai carabinieri".