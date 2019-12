Una comitiva scalmanata: raffica di raid vandalici a Misano, stanati grazie alle telecamere

Individuati i responsabili di una serie di atti vandalici commessi negli ultimi giorni in quel di Misano. I Carabinieri hanno denunciato in stato di liberta sei giovani del luogo, di cui 3 minori, di età compresa dai 14 ai 17 anni. Le indagini condotte dagli uomini dell'Arma della stazione rivierasca hanno permesso di identificare l’accaldata comitiva che, scorrazzando per le vie Misano Adriatico, ha danneggiato una veranda di un ristorante, una pensilina della fermata degli autobus e, per non farsi mancare niente, ha spaccato i finestrini delle auto in sosta nei parcheggi di supermercati ed esercizi commerciali, per appropriarsi dei pochi spiccioli lasciati all’interno dai proprietari. I Carabinieri, con un'attenta e ficcante attività informativa e con la visione dei filmati a circuito chiuso, sono riusciti rapidamente a chiudere il cerchio identificando tutta la compagnia dai bollenti spiriti.

Foto di repertorio