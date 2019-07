Esasperato dall'attesa turista lombardo devasta il pronto soccorso e minaccia infermiere

Ennesimo tafferuglio pronto soccorso di Rimini dove, nella serata di mercoledì, un paziente ha dato in escandescenza perchè a suo dire stava aspettando troppo per essere visitato. L'uomo, un 43enne di Varese in vacanza al mare, verso le 22 si era presentato nel nosocomio lamentando un forte mal di testa che non riusciva a combattere coi farmaci. Preso in carico dai sanitari, gli era stato assegnato un codice basso di priorità dal momento che c'erano casi molto più urgenti da seguire. Dopo 2 ore di attesa il lombardo, stufo di aspettare l'arrivo del medico, ha iniziato a dare in escandescenza prendendosela prima con un cartello per poi afferrare un computer sulla scrivania del triage e scagliarlo a terra. Dopo lo show, tra una lunga sequela di improperi, il 42enne si era allontanato dal pronto soccorso mentre, nel frattempo, era stato chiesto l'intervento dei carabinieri che, al loro arrivo, non hanno trovato più nessuno.

Nemmeno il tempo di fare retromarcia, però, che la pattuglia dell'Arma è stata richiamata in pronto soccorso dove l'esagitato era tornato pretendendo di essere curato. A finire nel suo mirino, questa volta, è stato un infermiere insultato e minacciato davanti a tutti dal turista tanto che si è reso necessario far intervenire la vigilanza privata per riportare alla ragione il paziente molesto e buttarlo fuori dal nosocomio.