Vasco Rossi torna a Rimini: il rocker al Grand Hotel tra vacanza e lavoro

Rimini e i fan lo aspettavano a maggio per le prove del nuovo tour al teatro Novelli. Un appuntamento "saltato" a causa dell'emergenza sanitaria. Ma Vasco Rossi non rinuncia alla Riviera e a inizio settimana è sbarcato in città, come sempre con base al Grand Hotel, in quella suite 315 vista spiaggia, tanto amata da Federico Fellini.

Non è solo una vacanza per il rocker di Zocca, infatti l'artista è a Rimini con alcuni dei suoi collaboratori per lavorare a nuovi progetti per il 2021. I fan dovranno attendere ancora, ma qualcosa bolle in pentola. Intanto, Vasco ha già concesso un'intervista alla Rai scegliendo come location proprio il Grand Hotel, e qui ha girato anche un video postato poi sul suo profilo Instagram, che ha aiutato a capire dove si trovasse in questi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rocker dovrebbe fermarsi qualche settimana, tra passeggiate in spiaggia, giri in città, lavoro e selfie con i più fortunati che lo incontreranno nelle uscite. Tutti con il naso all'insù e lo sguardo puntato sul terzo piano del Grand Hotel, nel caso si affacciasse per un saluto.