Walter Veltroni presenta al Fulgor il nuovo film "C'è tempo"

La scorsa estate Walter Veltroni è stato un ospite frequente di Rimini, che ha scelto come teatro per molte scene del suo film "C'è tempo". La nuova pellicola, che segna il suo debutto come regista nel cinema di finzione dopo quattro documentari, esce nelle sale giovedì 7 marzo. Non poteva mancare anche una presentazione nella città di Fellini e sabato 9 marzo è atteso al cinema Fulgor dove incontrerà il pubblico, alle 21.

Protagonisti di C'è tempo sono Stefano Fresi e Giovanni Fuoco. Stefano, quarantenne precario e irrisolto, di lavoro fa l’osservatore di arcobaleni. Lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere neanche il nome, deve lasciare il paesino del Piemonte in cui vive per correre a Roma. Improvvisamente si è ritrovato orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non conosceva l’esistenza, Giovanni, rimasto solo al mondo.

Veltroni è stato anche ospite di Fabio Fazio domenica scorsa nella puntata del programma CHe tempo che fa e più volte ha citato Rimini.