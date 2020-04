Vende mascherine col ricarico del 300%, imprenditore denunciato dalla Finanza

A segnalare i prezzi esorbitanti che un esercizio commerciale praticava per la vendita di mascherine chirurgiche sono stati tre clienti che hanno dato l'allarme alla Guardia di Finanza ad Rimini. I presidi di protezione, una semplice mascherina monouso, avevano un prezzo che oscillava tra i 4,5 e 10 euro. E' scattato un accertamento coi militari delle Fiamme Gialle che hanno accertato come l'imprenditore rivendesse il materiale dopo aver praticato un ricarico tra il 165% e il 331%. L'uomo è stato denunciato per il reato di manovre speculative su merci introdotto per contrastare speculazioni dirette all’indebita maggiorazione dei prezzi di prodotti di prima necessità.

Ad oggi sono stati oltre 1.600 gli esercizi commerciali attenzionati in Provincia dai finanzieri, nei confronti di 7 dei quali e scattata la sanzione per l’inottemperanza delle previste prescrizioni governative, in tema di chiusura dell’attività per l’emergenza pandemica. Una decina i controlli sinora eseguiti per verificare il corretto rispetto della disciplina dei prezzi di vendita, relativamente agli articoli connessi sempre all’emergenza epidemiologica da COVID-19, quali ad esempio mascherine e gel igienizzanti. Detti controlli sono scattati sia sulla base di segnalazioni pervenute dai privati cittadini al numero di pubblica utilità “117”, sia in via autonoma da parte dei dipendenti Reparti operativi.