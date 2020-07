Vende ripetutamente alcolici ai minori, arriva la stangata per il minimarket

Il Questore di Rimini ha firmato il provvedimento che, a partire da lunedì, impone la chiusura a un minimarket di Marina Centro che più volte è stato sorpreso a vendere alcolici ai minorenni. In diverse occasioni il personale della Polizia Municipale ha sorpreso l'attività, intestata a un cittadino del Bangladesh, violare le normative in materia di bevande alcoliche. In particolare, secondo gli accertamenti degli agenti, nelle ore serali e in piena notte. Per il titolare non è la prima volta tanto che, nel 2017, nei sui confronti era stato emesso un provvedimento analogo in quanto sorpreso in flagranza a vendere alcol a un 15enne e a un 16enne. Quest'anno, nel tentativo di eludere i controlli, il bengalese aveva utilizzato lo stratagemma di svuotare le bottigliette d'acqua minerale per poi travasare al loro interno della vodka e venderle ai minorenni. Vista la situazione, la Questura npn ha potuto far altro che applicare l'articolo 100 del Tulps e sospendere la licenza per 15 giorni.

