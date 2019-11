Vende una moto on line ma è una truffa, malvivente intasca soldi e sparisce

A Conselve, in provincia di Padova, è stato denunciato per truffa un 27enne romeno residente a Rimini. Il giovane, come riporta PadovaToday, è accusato di aver messo in vendita su un sito di annunci una motocicletta Kawasaki Z800, ingannando un 25enne di Conselve. La vittima era infatti interessata all'acquisto e dopo una lunga trattativa ha versato sul conto del venditore 5.200 euro. Vana però è stata l'attesa delle istruzioni per ricevere il veicolo, poiché il truffatore è sparito e al padovano non è rimasto che chiedere aiuto ai carabinieri, risaliti poi al colpevole.