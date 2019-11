Vendevano iPhone a prezzi stracciati sul web, denunciati i truffatori

I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre giovani di Catania (di età compresa tra i 22 ed i 28 anni) ed un 50enne della provincia di Rimini, ritenuti responsabili di truffa in concorso. Come riporta AvelinoToday, a cadere nella loro trappola, un ventenne di origini marocchine che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo conveniente di un’iPhone di ultima generazione in vendita a mille euro su un noto sito di annunci on-line. Non esitava a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto e ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa, sia per un’eventuale sconto in caso ne acquistasse quattro.

Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia del giovane straniero il quale non esitava ad accettare l’offerta di 2mila euro per l’acquisto dei quattro smartphone ed effettuava il pagamento mediante versamento su due carte prepagate. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditore si rendevano irreperibili sui contatti forniti, omettendo la consegna dei prodotti acquistati.

La vittima, ricordando anche quanto letto sulla locandina realizzata dall’Arma e vista affissa in paese, non esitava quindi a sporgere denuncia presso la locale Caserma dei Carabinieri. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i quattro malfattori per i quali, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.