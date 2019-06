Venditore di "fumo" in manette, arrestato in flagranza dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Bellaria, all'alba di lunedì, hanno arrestato in flagranza un 32enne originario di Novara ma residente in città con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato dapprima fermato in via Ennio, dove si aggirava con fare sospetto, e dalla sua perqusizione sono spuntate 3 dosi di hashish. Un ulteriore controllo nella sua abitazione ha poi permesso ai carabinieri di sequestrare altri 70 grammi della stessa sostenza. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo del 32enne e disposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini fino alla prossima udienza.