Verucchio istituisce la Consulta della Sport e premia i protagonisti della stagione 2018-2019

Lo sport come motore di crescita collettiva, con una funzione educativa e di inserimento nella società per i più piccini e di benessere psico-fisico per l’intera comunità. Lo sport come caposaldo di un’azione amministrativa, che vede ora il Comune di Verucchio affiancare all’azione di sostegno diretta e indiretta – dal riconoscimento di contributi alle associazioni e società ai tanti investimenti sulle strutture che hanno portato negli anni l’amministrazione a un importante aumento di spesa in materia – la creazione di un nuovo “organo consultivo e propositivo” quale la Consulta dello Sport.

“Abbiamo già predisposto il regolamento che disciplinerà la nascita e l’attività di un organismo di importante supporto al consiglio comunale, alla giunta e all’intero territorio. La Consulta resta in carica per la durata dello stesso consiglio comunale e in ogni caso andrà in prorogatio fino alla costituzione della nuova” rivela l’assessore Eleonora Urbinati, che sintetizza quindi le sue funzioni principali: “La Consulta si relazionerà con il Comune nella definizione delle scelte in materia di politiche dello sport, promuovendo anche la trasversalità degli interventi fra i vari assessoreti. Favorirà il raccordo fra le associazioni sportive e l’amministrazione, favorendo lo scambio di informazioni e conoscenze. Elaborerà progetti e promuoverà iniziative avvalendosi della collaborazione dei nostri servizi e promuoverà rapporti con le associazioni sportive locali e di altri territori. Migliorerà infine i processi di partecipazione allo sport da parte della cittadinanza e a cadenza annuale relazionerà la sua attività al consiglio comunale” e conclude “ci metteremo all'opera fin da subito per organizzare l'annuale manifestazione “Verucchio in Strada, Giochi e Sport” fissata a domenica 29 settembre.

Nella prossima seduta, in calendario lunedì 29 luglio, si inizia con le premiazioni di alcuni protagonisti dell'ultima stagione sportiva. “Ciclicamente insigniamo le società che hanno ottenuto risultanti importanti e nell’occasione consegneremo un riconoscimento alla società A.S.D. Roller Verucchio che si è laureata campionessa regionale e al Gruppo Sportivo dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” che ha brillato alle fasi finali nazionali dei Campionati Studenteschi: le ragazze della squadra di Rugby si sono classificate settime e il Volley S3 ha ottenuto il sesto posto assoluto”.

Per restare continuamente aggiornati sulle attività e i risultati di ogni nostra società forniamo ai responsabili anche un doppio indirizzo mail cui indirizzare ogni statistica: urbinati.e@comune.verucchio.rn.it e cultura@comune.verucchio.rn.it” rivela ancora l’assessore Eleonora Urbinati, che chiosa con orgoglio: “Verucchio può fregiarsi di gran parte delle discipline sportive, con giovani che si rivolgono alle nostre società anche dai paesi vicini, e si candida a farsi Città della Bici. Da un lato è necessario dunque continuare a sostenerle con gli strumenti della pubblica amministrazione – contributi e investimenti in primis – e dall’altro con quelli come la Consulta che possano far compiere salti di qualità operativi”.