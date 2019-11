L'autobus fa salire i passeggeri alla fermata e una macchina lo tampona in pieno

Non si è resa conto che l'autobus era in sosta alla fermata per fare salire e scendere i passeggeri. Non ha frenato in tempo e un'automobilista ha tamponato in pieno con la sua utilitaria il bus della linea 160. L'incidente è avvenuto mercoledì, intorno alle 10, a Ponte Verucchio, sulla Marecchiese, all'altezza di quello che è stato il Centro Pio Manzù.

L'autobus procedeva in direzione Rimini. A rimanere lievemente feriti sono stati due passeggeri, l'autista e la donna alla guida. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la Polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire le dinamiche dell'incidente. I feriti sono stati portati in via precauzionale in ospedale per i controlli.