Tassa sui rifiuti, il consigliere Christian Maffei attacca Cna

Il consigliere comunale Christian Maffei (Verucchio Domani) condivide una lettera inviata al presidente CNA Rimini Mirco Galeazzi e al direttore provinciale Davide Ortalli in merito alla tassa sui rifiuti nel comune di Verucchio.

"Vi manifesto la mia perplessità riguardo le dichiarazioni della rappresentanza territoriale CNA di Verucchio in merito all’ aumento della tassa rifiuti nel nostro Comune; mi permetto di introdurre alcuni elementi di riflessione: In termini generali definire un aumento medio del 10% anche per le utenze non domestiche e uno tra il 15 e il 30% con punte anche superiori (dati dell’Amministrazione comunale) di tutte le altre, un esempio da imitare, mi pare una affermazione forte, tra l’altro, nella nota a firma Ruffilli, sostenuta da dati assolutamente imprecisi.

Mi chiedo: la vostra organizzazione è stata per tempo consultata? Ha partecipato a una qualche forma di concertazione? Ha condiviso l’impostazione data alla gestione della tassa? L’ha discussa con i suoi iscritti? Sarebbe stata l’unica, nessuno sapeva nulla! I nuovi servizi messi in campo le assicuro sono per ora veramente limitati e ancora più bassa, a parte un certo disagio per il porta a porta nel centro storico manifestato soprattutto da commercianti e esercenti, è la percezione dei cittadini rispetto a un miglioramento del servizio. Venendo al tema del riequilibrio tariffario tra le utenze di vario genere, penso sia argomento degno di una attenta valutazione. La sua declinazione pratica a Verucchio è stata, come spiegato dall’ Amministrazione, un grande aumento per utenze domestiche visto che l’anno precedente si era caricato sulle attività; se questo è un esempio di riequilibrio, possiamo già prevedere a chi toccherà il prossimo anno, con buona pace della Sig.ra Ruffilli e dei suoi iscritti.

In questo dibattito abbiamo chiesto di recuperare per il futuro una corretta informazione rispetto al tema generale dei rifiuti e dei costi del servizio e della sua ripartizione tra le fasce della popolazione, nel tentativo che dovrebbe essere peculiarità del governo, di coniugare la necessità di affrontare un’emergenza ambientale globale come quella della gestione dei rifiuti, che ci è ben chiara, con i necessari elementi di sostenibilità economica del servizio. In questo contesto osannare quale modello un principio che si può sintetizzare con “facciamo un anno per uno” mi pare troppo poco, soprattutto da una associazione di categoria. Per completezza di informazione le allego dati reali rispetto agli aumenti delle utenze non domestiche invitandola a una riflessione sull’opportunità nell’ interesse dei suoi rappresentati, di sostenere entusiasticamente politiche tariffarie di tale genere.

Ecco i dati estrapolati dal post facebook del Comune di Verucchio relativi attività produttive. 132 hanno auto incrementi medi fino al 10%; 45 hanno avuto incrementi medi fra il 10 e il 15%; 17 hanno avuto incrementi medi fra il 15 e il 20%; 18 hanno avuto incrementi medi oltre il 20%