Ponte a Verucchio, una chiusura di due giorni per i lavori di sollevamento

Approvati dal Consiglio provinciale i lavori in regime di somma urgenza per le strutture di fondazione della seconda pila, lato Torriana, del ponte sulla strada provinciale 14 Santarcangelo in attraversamento al fiume Marecchia. Si tratterà di un intervento di protezione.

Come ha spiegato il presidente Riziero Santi, la delibera risponde a quanto prevede la normativa vigente nel caso di lavori pubblici eseguiti in somma urgenza. Santi ne ha approfittato per informare il Consiglio sullo stato dei lavori al ponte che proseguono come da cronoprogramma, anticipando che "la prevista operazione di sollevamento che implicherà due giorni di chiusura totale al traffico dovrebbe essere effettuata sabato 22 e domenica 23 febbraio, ovvero in un fine settimana per ridurre al minimo i disagi per la popolazione".