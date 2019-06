La Rai in arrivo a Verucchio per la sfida tv tra i borghi più belli e il sindaco lancia un casting

Selezionato nel 2017 fra i “Borghi più belli d’Italia”, Verucchio entra nel ristretto numero di cittadine scelte dalla Rai per la prossima edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida”. Si tratta di una gara fra 60 borghi italiani – tre per regione – in onda il sabato in prima serata su Rai 3, fra le 21.10 e le 23.10 su Rai 3. Una sfida con tre eliminatorie e giuria popolare chiamata a esprimersi via mail e ultimo atto con il televoto da casa che si affiancherà al giudizio di una giuria tecnica. Lo scorso anno per l’Emilia Romagna fu Bobbio a classificarsi nella top 20 che vide primeggiare per le vicine Marche Gradara, nominata Borgo dei Borghi 2018.

“La troupe Rai è attesa in paese per le riprese il 9 e 10 luglio e realizzerà un servizio di dieci minuti che racconterà le nostre bellezze storiche e naturali” rivela la sindaca Stefania Sabba, che si dice “orgogliosa per la bellissima vetrina nel prime time del sabato Rai” e lancia una sorta di casting popolare: “Fra le varie richieste c’è quella di un video di un minuto con protagonisti ragazzi sotto i 30 anni che illustrino Verucchio e i suoi tesori e raccontino qualche aneddoto. Proponiamo quindi ai nostri giovani di realizzarne e inviarli alla mail turismo@comune.verucchio.rn.it Sarà quindi il Comune a farli pervenire alla redazione per la selezione definitiva”. A decantare il paese saranno poi tante altre voci: da quelle di un bimbo e una bimba di una decina d’anni a quella di un anziano. Non mancheranno l’azdora che trasmetterà una ricetta della tradizione e una voce narrante che riporterà ai tempi villanoviani o dei Malatesta, mentre sarà la stessa Rai ad aprire una finestra sulle attrazioni naturalistiche. “Vogliamo che sia rappresentata e raccontata tutta la verucchiesità e questa selezione è la ciliegina sulla torta delle celebrazioni dei 500 anni di Verucchio Città appena concluse e il riconoscimento del grande lavoro di qualità per il nostro bellissimo borgo” chiosa la sindaca Sabba, rinnovando l’invito all’autoproduzione di video.