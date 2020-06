Verucchio riapre le porte del Museo e della Rocca: "Possiamo accogliere di nuovo i turisti"

Dopo aver mostrato e raccontato i suoi ‘tesori’ attraverso i canali social e con una rubrica settimanale in radio per l’intero lockdown, Verucchio torna a spalancare le porte dei suoi contenitori culturali anche fisicamente. Da sabato 6 giugno, il Museo Civico Archeologico di via Sant’Agostino e la Rocca Malatestiana riaprono infatti alle visite degli appassionati di storia e arte. Un nuovo capitolo del graduale ritorno alla normalità anche sotto il profilo turistico, dopo l’apertura dell’Ufficio Iat avvenuta la scorsa settimana e quella delle varie attività ricettive ed enogastronomiche di questi giorni.

“Siamo pronti a riaccogliere i turisti che, anche grazie alla riapertura dei confini regionali, potranno tornare a farci visita, in tutta sicurezza, da ogni luogo” spiega la sindaca Stefania Sabba: “La doppia riapertura è fissata per sabato mattina. Museo e Rocca saranno aperti al pubblico ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18. Il giovedì e il venerdì sarà invece possibile organizzate visite guidate su appuntamento, con un giorno di preavviso per motivi organizzativi, prenotandosi al nostro Ufficio Iat (0541-670222 – mail: ufficioiat@prolocoverucchio.it). Potranno accedere piccoli gruppi di un massimo, a meno che non si tratti di nuclei familiari per i quali non ci sono invece restrizioni numeriche”.

Massima attenzione ovviamente anche al versante sicurezza e tutela della salute. “Il visitatore dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina, troverà all’ingresso gel igienizzante e pannelli esplicativi delle procedure di corretto comportamento. Riceverà inoltre le linee guida per la visita, che saranno consultabili anche sul sito e la pagina facebook dello stesso Museo Civico Archeologico” annuncia la prima cittadina.