Saccheggiata la tomba di una bimba, la rabbia del papà: "E' uno schifo, servono le telecamere"

Rabbia e dolore. Davide Mariotti affida alla pagina Sei di Villa Verucchio se... un post dove racconta l'incredulità e lo sconforto nell'aver scoperto alcuni giorni fa che i ladri hanno nuovamente profanato la tomba di sua figlia Celeste. I delinquenti "hanno portato via una pianta, una ciotola e una brocca in vetro. E' la seconda volta che rubano sulla tomba della bambina. Continuiamo a non capire chi possa rubare al cimitero. E' uno schifo".

Davide Mariotti lancia anche un appello affinché vengano installate le telecamere. "Nel giro di un anno è la seconda volta, e non solo sulla mia tomba, i furti sono avvenuti su diverse tombe. L'amministrazione non ha mai messo le telecamere, nonostante questi episodi".

Le telecamere, secondo i programmi dell'amministrazione, come confermato dal sindaco Stefania Sabba, arriveranno a breve, quelle nell'area del cimitero fanno parte delle 15 previste sul territorio, ma saranno installate all'ingresso e punteranno sul parcheggio. Non sarà infatti possibile all'interno anche per una questione di violazione della privacy. I lavori saranno affidati a breve. Occhi elettronici a parte, visti i ripetuti episodi aumentare i controlli all'interno del cimitero potrebbe essere certamente un deterrente per i ladri.