Verucchio, tornano i mercati settimanali alimentari tra cambio di "piazza" e regole da rispettare

A Verucchio il mercato agricolo è stato aperto in via sperimentale già martedì 14 aprile, tanto da ricevere i pubblici apprezzamenti della Cia Romagna e da martedì 28 aprile ritornano ufficialmente in attività tutti i mercati settimanali di Verucchio, limitatamente al settore alimentare e con una serie di novità.

"Per ragioni di logistica e di maggior visibilità, essendo comunque limitato il numero degli autorizzati, i tre appuntamenti del martedì, giovedì e sabato si svolgeranno tutti in Piazza Primo Maggio - spiega il sindaco Stefani Sabba - Anche quello del fine settimana che veniva ospitato in Piazza Europa. Abbiamo predisposto un nuovo plateatico con l’assegnazione delle postazioni, che tiene conto delle norme ministeriali e delle indicazioni della Regione, prevedendo un percorso unidirezionale con accesso da via Casale e uscita su via Mondaini. L’attività di vendita si svolgerà fra le 7.30 e le 12.30 e l’area dovrà essere liberata dalle transenne alle 13".

Il vademecum

Le regole con cui si svolgeranno i tre appuntamenti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria: transennamento dei bianchi e dell'intera piazza sul fronte e sul retro con bandella rossa e bianca che viene a costituire un percorso unidirezionale con accesso come detto da via Casale e uscita su via Mondaini; distanziamento dei banchi di almeno tre metri; posizionamento dell'elimina coda a ticket nell'area dove i clienti attenderanno il loro turno; accessi contingentati e controllati da apposito personale messo a disposizione dagli operatori che dovranno inoltre assicurare la disponibilità di gel igienizzante e guanti monouso all'ingresso del mercato. Guanti e mascherine dovranno essere utilizzati sia dagli operatori economici che dai clienti che dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. I commercianti dovranno servire i clienti scegliendo la merce (non è consentito il self-service) e provvedere alla frequente pulizia dei banchi alimentari e alla sanificazione prima di servire ciascun cliente o dopo aver toccato beni non alimentari (telefono, banconote, ecc.). Per tale motivo sarà incentivato il pagamento con carte di credito da inserire direttamente dal cliente.