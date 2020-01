Vetrine spente a Marina Centro: conto alla rovescia per la chiusura di uno storico negozio

Una chiusura annunciata con un cartello sulle vetrine e con i manifesti affissi in diverse zone della città. Ad essere amareggiati per la perdita di un altro negozio storico e di alto livello di Rimini sono tantissimi cittadini, ma anche molti turisti. Spegnerà infatti le luci anche Bogari, storico negozio di abbigliamento e calzature in viale Vespucci, a Marina Centro. Una delle attività più eleganti, con capi di marchi di alta moda raffinati e ricercati.

Il cartello non lascia dubbi, "vendita per cessata attività", con sconti fino al 70%. I super sconti sono iniziati il 19 novembre e proseguiranno fino al 15 febbraio. Tre mesi di saldi da far girare la testa agli amanti della moda e che incrociato anche le festività natalizie. Nel negozio è tutto allestito alla perfezione con abbigliamento, calzature e pelletteria divisi per taglie, colori e numeri: impossibile non trovare l'affare o il capo tanto desiderato, ma di solito inaccessibile. Negli anni i grandi marchi selezionati dal negozio sono stati Miu-Miu, Prada, Valentino, Marc Jacobs, Stuart Weitzman, Antonio Marras e tanti altri.

Marina Centro perde così un'altra delle sue attività che hanno fatto la storia. Sono infatti i primi anni Ottanta quando a Rimini Bogari inizia la sua avventura. In principio si tratta di un semplice negozio di calzature che pur essendo agli esordi non trascura la ricerca di articoli di qualità, poi il sogno di pensare in grande e raffinarsi in una boutique diventa reale. Accanto alle calzature si aggiungono abbigliamento e accessori, si ricercano linee differenti, pregio e novità divengono parole d'ordine.

Bogari Boutique oggi è un negozio di tendenza che cura i migliori brand del made in Italy ed esteri. Con l'arrivo dello shopping online anche Bogari non si lascia sfuggire l'occasione e propone i suoi prodotti anche sul web così da soddisfare le richieste di tante clienti e turiste straniere o semplicemente che non possono fare acquisti direttamente nel punto vendita. Le spedizioni presto volano in tutto il mondo, confermando Bogari un'attività d'eccellenza.