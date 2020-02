Via libera al consiglio comunale, il Coronavirus non ferma la politica riminese

In data mercoledì 26 febbraio è stata convocata, di concerto con il Sindaco e alla presenza del Segretario Comunale e del Dirigente della struttura di supporto al Consiglio comunale, una conferenza dei Presidenti dei gruppi Consiliari per definire le modalità più corrette di svolgimento dell'attività del Consiglio alla luce delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ha espresso all'unanimità la volontà di proseguire con l'attività consiliare programmata, tenuto conto che essa non contrasta in alcun modo con quanto stabilito dall'Ordinanza regionale n.1 del 23 febbraio 2020. La Conferenza ha altresì condiviso la necessità di adottare ogni misura preventiva e precauzionale indicata, in relazione allo svolgimento dell'attività programmata. Resta inteso che ogni ulteriore evoluzione o aggiornamento del quadro attuale verrà preso in considerazione da questa Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, per tutti gli adeguamenti necessari al rispetto delle regole disposte in materia di tutela della salute pubblica.