Via vai di clienti sotto casa del pusher, spacciatore arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì il personale della Squadra mobile della Questura di Rimini ha arrestato un 53enne riminese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A tradire l'attività del pusher è stato il continuo via vai di clienti che ha insospettito gli inquirenti i quali si sono appostati davanti all'abitazione per gli accertamenti del caso. Appena il 53enne è uscito, gli agenti lo hanno bloccato. L'eccessivo nerovsismo del riminese ha portato il personale della Mobile ad effettuare una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare 128 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 0,65 grammi di crack, 9,53 grammid i hashish e 8 grammi di mannitolo per tagliare la droga. Il materiale, messo sotto sequestro, è valso le manette al 53enne che è stato processato per direttissima giovedì mattina.