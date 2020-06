Viabilità, al via a luglio i lavori per la ciclabile che collegherà stazione e ospedale

Partiranno lunedì 6 luglio a Rimini i lavori per la nuova pista ciclabile di via Roma, "un collegamento strategico, nel cuore della città che, anche tramite la mobilità attiva, unirà la stazione ferroviaria all'ospedale Infermi".

Dunque, commenta l'amministrazione comunale, "un progetto molto importate perché va a completare un asse portante della bicipolitana tra due poli strategici della città".

A sud la nuova ciclabile sarà collegata con l'asse che conduce a Miramare; a nord con quello che, passando dalla stazione e proseguendo per via Coletti, sarà realizzato fino a Rivabella, per poi congiungersi con il lungomare nord riqualificato. La ciclabile si connetterà anche con l'anello verde all'altezza del ponte su via Roma e da lì al mare e al resto della città. Il progetto, dal costo complessivo di 700.000 euro di cui metà dalla Regione, prevede un collegamento ciclabile a due corsie per ogni senso di marcia, lungo 2,71 chilometri e sarà realizzato in sede propria sul lato mare della via Roma, consentendo la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni. La ciclabile sull'asse della via Roma, conferma l'assessore alla Mobilità Roberta Frisoni, è "un pezzo importante della Bicipolitana, una rete ciclabile di qualità, sicura e connessa sull'intero territorio". Il progetto, aggiunge, tocca nodi strategici come la stazione e l'ospedale, ma anche numerosi plessi scolastici, e accompagna "il cambiamento che Rimini sta portando avanti all'insegna della sostenibilità". Verrà anche realizzata la nuova rotonda all'incrocio tra via Ugo Bassi, via Giuliani e via Pascoli, dove sarà eliminato il semaforo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Agenzia Dire)