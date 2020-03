Viabilità, dalla Regione in arrivo 220mila euro per la messa in sicurezza della Santagatese

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sant'Agata Feltria, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'intervento urgente di messa in sicurezza di alcuni tratti della SP n. 8 Santagatese (1° lotto).

Il contributo regionale alla Provincia di Rimini per la realizzazione dell’intervento ammonta a 220 mila euro su un costo complessivo di 230 mila euro. I restanti 10mila euro, per quella che è un’arteria ad alta transitabilità (essendo utilizzata sia dal traffico pesante sia dai veicoli del personale impiegato nelle attività insediate nell’area produttiva santagatese) sono finanziati dal Comune di Sant’Agata Feltria.

"In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo – commenta il presidente della Provincia Riziero Santi – questa buona notizia ci rammenta che il lavoro e l’impegno della Regione, della Provincia e dei Comuni non si fermano, possono rallentare, essere temporaneamente sospesi, ma non si fermano. Soprattutto questa buona notizia ci dice che tornerà la normalità".