Viabilità e parchi, Santarcangelo approva progetti di riqualificazione per 100mila euro

Approvati interventi per viabilità, sicurezza stradale e verde pubblico per 100mila euro. La Giunta comunale ha infatti dato il via libera a una serie di lavori di riqualificazione – in programma per i prossimi mesi – che interessano un tratto di via Andrea Costa, la manutenzione straordinaria delle vie Gorzano e il Rio, l’istituzione di un nuovo attraversamento pedonale in via Pasquale Tosi, la realizzazione di un parcheggio in via Mancuso e la riqualificazione del parco pubblico in via del Biancospino.

Quest’ultimo intervento è particolarmente significativo poiché prevede la trasformazione del parco in un’area verde attrezzata inclusiva e accessibile mediante la realizzazione di spazi gioco e di socialità. Nel dettaglio, tutte le strutture esistenti, ormai usurate, saranno rimosse mentre verranno installati sei tavoli (fruibili anche da persone in carrozzina), un gioco a torre con scivolo, un’altalena con seggiolini misti, una composizione a tunnel o casetta, due giochi a molla, sei cestini, una fontanella, due porte da calcetto e la segnaletica per il corretto uso dell’area.

Davanti al civico 108 di via Pasquale Tosi – in corrispondenza dell’uscita dell’area di parcheggio della stazione ferroviaria, nel tratto già interessato dalla realizzazione del primo stralcio della ciclabile di Santa Giustina – è invece prevista la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e la riasfaltatura per un tratto di 420 metri. Rispetto a via Mancuso aperta al traffico da pochi giorni verrà invece creata una nuova area di sosta in stabilizzato che permetterà di aumentare il numero dei posti auto disponibili, molto richiesti data l’alta densità abitativa della zona.

In via Andrea Costa, invece, è previsto un intervento di riqualificazione di un tratto ammalorato di 125 metri che va dall’incrocio con via San Bartolo a quello con via Morigi. Infine, nelle vie vicinali Gorzano e Il Rio, il cui sottofondo ha subito dei cedimenti, verranno riprofilati i fossi laterali, adeguata la tombinatura del fosso consortile Fabbrerie oltre al livellamento del piano stradale e la posa dello stabilizzato. I lavori saranno realizzati dal Consorzio di Bonifica della Romagna nell’ambito del protocollo d’intesa con il Comune di Santarcangelo per la manutenzione straordinaria delle strade vicinali d’uso pubblico stipulato a gennaio 2018.