Viaggio in aereo per il ristoratore malato di Coronavirus, la compagnia in allerta

Massima attenzione da parte della compagnia aerea sul cui volo ha viaggiato il ristoratore cattolichino di 71 anni poi risultato positivo al test del Coronavirus. L'uomo, che probabilmente era già malato al momento della partenza dall'Italia, si era recato in Romania per affari e per incontrarsi coi parenti della moglie. In una nota stampa la Wizz Air conferma di essere stata informata dalle autorità sanitarie che sul volo W6 3762 Bologna - Craiova della compagnia aerea il 18 febbraio e sul volo W6 3761 da Craiova a Bologna il 22 febbraio ha viaggiato un passeggero diagnosticato successivamente come affetto da coronavirus. "Wizz Air - precisa la compagnia aerea - sta seguendo le sue procedure ed è in contatto con le autorità competenti e segue da vicino gli sviluppi in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I team di manutenzione e il personale di terra della compagnia aerea dispongono di linee guida e procedure chiare, come prescritto dalle autorità sanitarie per la gestione di casi simili. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air".