Viale Ceccarini, zona porto e stazione, Riccione dà inizio alla riqualificazione puntando sulla bellezza

Per ridisegnare e riqualificare le strade e le piazze del Distretto Ceccarini di Riccione, il Comune chiama cittadini, commercianti e portatori di interesse a dare il loro contributo in idee. E' infatti al via l'avviso pubblico per il progetto di sviluppo dell'area con lo scopo di selezionare interventi innovativi. L'area di quadrilatero, compreso tra il porto canale e viale Cesare Battisti, dalla stazione ferroviaria al mare, spiega l'amministrazione, diventa così oggetto di "una cornice organica in un'ottica di distretto per rivedere e valorizzare gli spazi condivisi, a partire da strade e piazze". Scopo dell'iniziativa è dunque riprogettare l'area tra il Palazzo del Turismo e il lungomare con la messa a sistema di Piazzale Ceccarini, dei giardini L. Montanari, villa Mussolini e, più in generale, della zona mare fino a viale Cesare Battisti. L'intento è individuare linee guida di lunga visione, con il contributo dei cittadini e stakeholder, in modo da creare l'impianto urbanistico da cui prendera' forma la progettazione. "L'eco bellezza" è quindi il "motore di sviluppo della città anche attraverso la riqualificazione dei viali del quadrilatero nell'area centrale della zona mare di Riccione fino all'area del porto", commenta il sindaco Renata Tosi. Se la riqualificazione della zona portuale è già allo studio con uno specifico affidamento di progettazione, "per il quadrilatero Ceccarini siamo pronti a collocare progetti di grande respiro dove accoglienza, ospitalita' e valorizzazione dal punto di vista architettonico e ambientale siano di elementi imprescindibili e di grande impatto". Questo, conclude Tosi, "è solo il primo passo che verrà condiviso con gli operatori e i residenti interessati dalla futura progettazione d'intervento. Una progettazione che verra' anticipata, a partire dai prossimi mesi autunnali, da interventi di manutenzione dell'area in un'ottica di concertazione con gli stessi operatori". (Fonte Agenzia Dire)