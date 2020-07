Vigilantes contro le baby gang, Riccione mette in sicurezza il salotto

Il Comune di Riccione scende in campo per contrastare le baby gang protagoniste, nei giorni scorsi, di numerosi episodi di rapine ed aggressioni ai danni di giovani turisti e residenti. La scelta dell'amministrazione è stata quella di far supportare alle forze dell'ordine, che quotidianamente pattugliano il salotto estivo della Perla Verde, alle Guardie Particolari Giurate. Dal 24 luglio, e fino alla fine di agosto, saranno 4 vigilantes e 2 vetture coordinati dalla polizia Municipale a controllare le zone di viale Cecccarini, viale Dante e i punti caldi della movida riccionese. Il loro compito, oltre a fare da deterrente, sarà quello di avvisare immediatamente le forze dell'ordine e in caso di necessità intervenire.

