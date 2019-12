Vigilia di Natale con caccia all'uomo armato di coltello

Viglia di Natale agitata per le Volanti della polizia di Stato che, in seguito alla segnalazione di un uomo che girava in moto armato di coltello, hanno fatto scattare le ricerche per individuarlo. L'allarme è arrivato intorno alle 14 e, dal numero di targa del due ruote, il personale della Questura di Rimini è risalto a un 41enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari dopo che, lo scorso 24 novembre, aveva aggredito l'ex compagna nel centro commerciale. Temendo che l'uomo, sul quale pendeva il divieto di avvicinamento nei confronti della donna, potesse nuovamente farle del male è partita la caccia degli agenti mentre nel frattempo una Volante è stata inviata a casa della vittima per garantire la sua incolumità. Il 41enne, poco dopo, è stato rintracciato dagli agenti dimostrandosi sorpreso dalla presenza delle divise in quanto, a suo dire, il giudice lo aveva autorizzato a lasciare la propria abitazione. Il partenopeo è stato perquisito, così come la moto, e dal sottosella è spuntato il coltellaccio con una lama da 14 centimetri. Il tutto è valso all'uomo una denuncia a piede libero per porto ingiustificato di armi e le manette per essere evaso dai domiciliari.