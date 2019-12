Ruba un portafoglio da un tir: ladro incastrato dal dispositivo satellitare installato sul mezzo

Lo scorso settembre un autotrasportatore ha denunciato ai carabinieri di Villa Verucchio il furto del suo portafogli. L'uomo ha raccontato di parcheggiato il suo mezzo, un autoarticolato, in Via Pertini, vicino alla ditta dove doveva scaricare la merce, ma finite le operazioni si è subito accorto che non c'era più il portafogli con dentro soldi e documenti. Il ladro ha osservato l'autista mentre scaricava per poi trasportare all'interno dello stabile la merce.

Questa volta però anche il ladro veniva "osservato" grazie all'aiuto della tecnologia. Le indagini sono partite dall’acquisizione del file video, registrato dal dispositivo satellitare installato sull’autotreno, e poi i militari hanno proceduto agli accertamenti tecnici per l’individuazione dell’autore del reato, oltre a controllare la presenza nella zona di alcune telecamere di sorveglianza. Dalla visione delle immagini sono riusciti ad individuare il momento in cui l’autore del furto si dileguava a bordo del tir. Dall’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comparate con le immagini del dispositivo satellitare, i Carabinieri sono quindi riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un 54enne bosniaco residente a San Marino, per il quale è scattata la denuncia per furto aggravato.