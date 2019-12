Villaggio di Natale, le modifiche alla circolazione su piazza Malatesta

In occasione del Villaggio di Natale che si estenderà con le proprie proposte in piazza Malatesta, il Comando di Polizia locale ha predisposto l’ordinanza con cui dalle 8 di sabato alle 8 del 7 gennaio sarà chiusa al traffico veicolare, eccetto alcune categorie di veicoli autorizzate, la porzione di piazza Malatesta lato Ravenna - Mare e di una parte di via Massimo d’Azeglio nel tratto dalla via Di Duccio alla piazza Malatesta - via Verdi. Per consentire l’accesso a via Di Duccio, specie dei residenti, viene istituito sulla stessa e via Massimo D’Azeglio un doppio senso di circolazione con divieto di transito ai mezzi superiori ai 35 quintali che consentirà di raggiungere la via da via Circonvallazione occidentale. Per garantire la sicurezza della circolazione pedonale nelle aree pedonalizzate della Piazza Malatesta saranno posizionate barriere new jersey in cemento armato colorati posti in opera dalla società Anthea.