Vìola gli obblighi di sorveglianza e finisce in carcere

Nella serata di lunedì i carabinieri di Coriano hanno arrestato un 35enne romeno, già sottoposto ai domicliari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo straniero, secondo quanto emerso, ha più volte vìolato le prescrizioni di sorveglianza facendo così scattare l'aggravamento della misura restrittiva. Portato in caserma per le pratiche di rito, il 35enne è stato poi trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".