Vive in conidizioni di difficoltà, la storia di Lucia e l'affetto dei carabinieri di Coriano

Se è pur vero che la solidarietà non va in vacanza, ci sono alcuni momenti dell’anno in cui si sente con maggiore urgenza il desiderio di fare qualcosa per gli altri. Giovedì pomeriggio, i militari della Stazione di Coriano hanno fatto visita a casa della signora Lucia, abitante in via Cà Fornaci, dove hanno espresso lo spirito del Natale portandole dei pacchi dono per alleviare le sue sofferenze e per rendere queste festività speciali anche alle persone meno fortunate. Lucia, ex dipendente del canile di Coriano, vive in un piccolo appartamento della periferia di Coriano ed è sorretta a stento con una pensione sociale. Quando si sono presentati i Carabinieri di Coriano per farle sentire la vicinanza di quell’Istituzione che sta sempre vicino al cittadino, Lucia ha manifestato la sua gioia e commozione.