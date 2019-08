Volano le coltellate fuori dalla pizzeria, caccia all'aggressore

Nonostante le coltellate che lo hanno raggiunto al fianco sinistro, un marignanese 45enne è fuori pericolo mentre è caccia aperta al suo feritore. Il parapiglia è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel parcheggio di una pizzeria di San Giovanni in Marignano dove il ferito e l'aggressore, un albanese 37enne, erano a cena in due gruppi separati. Sarebbe nata tra i due una discussione per futili motivi che, fomentata dal troppo alcol ingurgitato, si è fatta sempre più accesa tanto che entrambi sono stati allontanati dal locale e la lite è ripresa nel parcheggio. Una volta all'aperto, i due hanno proseguito con l'alterco fino a quando lo straniero ha estratto un coltello e ha scagliato i fendenti contro il rivale per poi fuggire a tutta velocità. Alcuni testimoni, richiamati dalle urla del 46enne, lo hanno soccorso dando l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il 118 e i carabinieri. I sanitari si sono occupati del ferito, poi trasportato all'Infermi di Rimini, mentre i militari dell'Arma hanno raccolto il racconto dei presenti e identificato l'autore delle coltellate. L'albanese, risultato risiedere a San Clemente, non è stato però rintracciato nella sua abitazione e sono in corso le ricerche dei militari dell'Arma. Il 46enne, invece, non ha riportato gravi ferite.