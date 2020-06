Volontari al lavoro alla piazzetta della Balena per il Tempory Green Square a San Giuliano mare

Volontari all’opera per l’allestimento del Tempory Green Square nella piazzetta della Balena, un angolo verde realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione Giardini d’Autore, il Comitato di San Giuliano mare, i gruppi Civivo e residenti della zona. L’allestimento, che fino al 15 maggio aveva riempito di bellezza la parte di piazza Malatesta tra Castel Sismondo e il Teatro Galli, si trasferisce San Giuliano: dopo il posizionamento della struttura lignea in corso in queste ore, si procederà con la messa a dimora di circa 300 tra arbusti ed erbacee, specie idonee all'ambiente marittimo e integrate con l’arredo verde presente nell’area. L’intervento è coordinato e attuato secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale e di Anthea a cui è affidata la cura del verde urbano della città. Il giardino temporaneo fa parte del complessivo percorso di riqualificazione e rigenerazione della zona di San Giuliano Mare, un progetto partecipato che vede residenti e gli operatori rapportarsi con il Comune di Rimini, il Piano Strategico di Rimini e l’Università e che punta a ridisegnare da un punto di vista estetico il quartiere, valorizzandone gli aspetti identitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.