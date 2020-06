Week end di controlli, coppietta con stupefacenti trovata nell'auto senza assicurazione

Fine settimana di controlli del territorio per i carabinieri di Novafeltria che, durante il week end, hanno pattugliato tutta la Valmarecchia segnalando 3 persone come assuntori di stupefacenti, ritirato 2 patenti e sequestrato 1 veicolo, oltre ad aver elevato 12 contravvenzioni al Codice della Strada. A finire nei guai è stata una coppietta di 18enni, lui di Maiolo e lei sammarinese, fermati su una Saab 93 a Pietracuta nella serata di venerdì. I due si sono mostrati subito estremamente nervosi alla vista delle divise tanto che i militari dell'Arma hanno deciso di approfondire il controllo. Nelle disponibilità della ragazza sono così spuntati 3 grammi di marijuana che le sono valsi una segnalazione alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti. Più complicata la situazione del ragazzo dal momento che è emerso che l'auto guidata era sprovvista di copertura assicurativa. Per il 18enne è scattata la multa e il sequestro amministrativo del veicolo.

Sabato sera, invece, una pattuglia di Villa Verucchio ha notato un veicolo sospetto aggirarsi a Poggio Torriana ed ha deciso di fermarlo. Nell'abitacolo sono stati trovati due 22enni che, perquisiti, avevano nelle tasche 2 grammi di marijuana. Anche per loro è scattata la segnalazione in Prefettura. I carabinieri, oltre ai veicolo, hanno controllato anche diversi locali per verificare il rispetto delle norme anti-covid non trovando però particolari criticità.