Week end di lavoro per i carabinieri per contrastare la guida in stato di ebbrezza

Pattiglione dei carabinieri della Compagnai di Novafeltria che, durante il fine settimana, hanno impegnato tutti i militari disponibili per controllare la Valmarecchia e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Il bilancio ha visto venire identificate 172 persone e ispezionati 118 veicoli con un automobilista denunciato, due patenti ritirate e un mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Nel dettaglio ad essere denunciato per guida in stato di ebbrezza è finito un 43enne di Verucchio. Fermato per essere sottoposto all'etilometro, l'apparecchiatura ha fatto segnare 0,75 g/l che è valso all'uomo il deferimento all'autorità giudiziaria. Un 23enne di Novafeltria, invece, è stato fermato nella piazza del paese e trovato in possesso di una modica quantità di marijuana che gli è costata la segnalazione come assuntore alla Prefettura.